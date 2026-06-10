Il mondo della medicina estetica incontra quello dell’intrattenimento in un progetto inedito destinato ad approdare su Prime Video. Si intitola Behind the Skin la nuova serie prodotta da CFU Studios che vede protagonista la dottoressa Chantal Sciuto, tra le figure più autorevoli della medicina estetica in Italia e all’estero. A sostenere il progetto c’è RELIFE, realtà del Gruppo Menarini specializzata nell’innovazione dermatologica e nella medicina estetica. La serie, composta da otto episodi della durata di 24 minuti ciascuno, propone una formula originale che mescola elementi di realtà e fiction. Al centro del racconto ci sono la vita professionale, le relazioni e la quotidianità della stessa Sciuto, che interpreta se stessa in una narrazione che punta a mostrare il volto più autentico della medicina estetica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - RELIFE debutta nell’intrattenimento: su Prime Video arriva la serie "Behind the Skin" con la dottoressa Chantal Sciuto

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