Il reality show intitolato The fifty, con Antonella Elia e Helena Prestes, sarà disponibile su Prime Video a partire dalla prossima stagione. Il programma coinvolge cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo che si sfidano in prove di carattere mentale e fisico. Il montepremi finale sarà assegnato a uno spettatore scelto tra il pubblico da casa. La data di inizio è stata annunciata di recente.

The fifty è tra i programmi più attesi della stagione primaverile di Prime video. Il nuovo reality show vedrà 50 personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in prove di mentali e fisiche per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore da casa. Tra le concorrenti di questa prima edizione vi saranno Helena Prestes ed Antonella Elia, protagoniste assolute del Grande fratello. Se la modella brasiliana ha ottenuto la seconda piazza nel 2024, l'ex compagna di Pietro Delle Piane ha ottime possibilità di vincere il reality show guidato da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Prime video ha svelato la data d'inizio di The fifty con un video pubblicato nei suoi canali social.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The fifty con Antonella Elia e Helena Prestes arriva su Prime video: c’è la data d’inizio

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