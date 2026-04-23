Roma, 23 aprile 2026 – «È stato ineludibile. È inciso nel DNA della cultura latinoamericana e del libro. È stato un dovere integrare gli aspetti politici, le lotte delle donne per i propri diritti e la dittatura che il Cile ha attraversato negli anni '70». Risponde così la regista e showrunner Francisca Alegría quando le chiediamo quanto, da cilena, sia stato importante per lei ritrarre l'instabilità sociale, la resistenza del popolo e il realismo magico così profondamente connessi alla memoria del suo Paese ne La casa degli spiriti. La serie, dal 29 aprile su Prime Video, basata sull'omonimo romanzo pubblicato nel 1982 da Isabel Allende, che figura come produttrice insieme a Eva Longoria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La casa degli spiriti” su Prime Video: il Cile, la politica e il realismo magico nell’attesissima serie dal romanzo di Isabel Allende

Notizie correlate

“La casa degli spiriti”: Prime svela il trailer ufficiale della serie tratta dal romanzo di Isabel AllendePrime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di...

‘La casa degli spiriti’: arriva la serie tv basata sul romanzo di Isabel AllendeL’attesissimo adattamento del celebre romanzo di Isabel Allende sarà disponibile in tutto il mondo dopo il debutto al Festival del Cinema di Berlino.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Casa degli Spiriti, svelato il trailer ufficiale della serie tratta dal capolavoro di Isabel Allende; La casa degli spiriti: Prime Video svela il trailer ufficiale; La casa degli spiriti è su Prime Video; Jack Ryan torna in azione con Ghost War su Prime Video | Trailer.

La casa degli spiriti su Prime Video: il Cile, la politica e il realismo magico nell’attesissima serie dal romanzo di Isabel AllendeDal 29 aprile arriva l’adattamento fiction del capolavoro: un viaggio tra la politica, le ferite generazionali, la violenza alle donne e la storia del Sud America. Con Alfonso Herrera e Nicole Wallace ... quotidiano.net

Dal capolavoro di Isabel Allende alla serie evento: La casa degli spiriti debutta il 29 aprile su PrimeLa casa degli spiriti serie dal romanzo di Isabel Allende, debutta il 29 aprile su Prime Video con 3 episodi e rilasci settimanali fino al 13 ... alfemminile.com

Citadel torna su Prime Video: svelata la data della seconda stagione | Trailer x.com

NOVITÀ PER CANI DA INCUBO - AMAZON PRIME VIDEO CANI DA INCUBO con Tommaso Castellano uscirà ufficialmente su AMAZON PRIME VIDEO a Giugno #adv - facebook.com facebook