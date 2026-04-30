Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con Elogio dell’ignoranza e dell’errore

Giovedì 7 maggio alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate ospiterà uno spettacolo con lo scrittore e avvocato Gianrico Carofiglio, che presenterà il suo intervento intitolato “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. L’evento si svolgerà in via Carlo Cattaneo 1 e vedrà l’autore discutere di temi legati alla conoscenza e agli sbagli umani. La serata è aperta al pubblico e senza costi di ingresso.

Giovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. I biglietti sono disponibili a 48,00 euro per poltrona numerata. Si possono acquistare al cineteatro Gavazzeni di Seriate o su ticketone.it Lo show esplora la gioia dell’ignoranza consapevole e le opportunità date dagli errori. Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose. Necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio così. Prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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