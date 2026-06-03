Stasera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Realpolitik, condotta da Tommaso Labate. La puntata si apre con un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Non sono stati diffusi altri dettagli sui contenuti dell’intervista o sui partecipanti alla trasmissione, che include anche Elsa Fornero e Veronica Gentili. La trasmissione è prevista in prima serata.

Si apre con un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la nuova puntata di Realpolitik, in onda questa sera, mercoledì 3 giugno, in prima serata su Rete 4, con Tommaso Labate alla conduzione. Anticipazioni e ospiti del 3 giugno 2026. Al centro del talk show, l’attualità, con un’analisi dell’attuale scenario politico italiano, tra il confronto fra maggioranza e opposizioni sui principali temi economici e sociali e le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi. Oltre all’ex premier Conte, sarà atteso il commento, tra gli altri, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero e di Angelo Bonelli (AVS). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuseppe Conte, Elsa Fornero e Veronica Gentili stasera a Realpolitik

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