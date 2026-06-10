Le province più costose per l’assicurazione Rc Auto si trovano nel Nord e nel Centro Italia, con tariffe che superano di gran lunga la media nazionale. Le differenze si evidenziano soprattutto tra aree urbane e rurali, dove le polizze risultano più alte. Le autorità di vigilanza e le compagnie assicurative stanno discutendo sui motivi di questi divari e sulle possibili soluzioni per ridurli.

I divari territoriali nel costo delle polizze Rc Auto finiscono al centro del confronto tra Governo, autorità di vigilanza e compagnie assicurative. Il tema è stato affrontato al ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso di un tavolo apposito presieduto dal ministro Adolfo Urso, con la partecipazione di Ivass, Ania, Unipol e del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata sull’andamento del mercato Rc Auto, sull’evoluzione dei premi e in particolare sulle segnalazioni arrivate al Mimit riguardo gli aumenti delle tariffe e le differenze territoriali nei costi delle polizze, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rc auto, faro del Mimit sui divari territoriali: ecco le Regioni e le Province più care

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