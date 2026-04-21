La Toscana si conferma tra le regioni più costose d’Italia per l’assicurazione Rc auto, piazzandosi subito dopo Napoli e davanti ad altre aree del paese. Nel quarto trimestre del 2025, il costo medio nazionale delle polizze ha toccato i 432 euro, segnando un incremento del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La situazione si inserisce in un trend di rincari che riguarda diverse zone del territorio italiano.

Firenze, 21 aprile 2026 – Ancora rincari per l’assicurazione Rc auto. Nel quarto trimestre del 2025 il costo medio nazionale delle polizze ha raggiunto i 432 euro, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. In Toscana, però, i premi sono più alti e la regione, insieme alla Campania, risulta tra le più care d’Italia. A fotografare la situazione è Assoutenti, che ha elaborato i dati di Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Prato seconda in Italia. Tra tutte le province italiane, Napoli resta la più cara con un premio medio di 604 euro. Subito dietro c’è Prato, dove assicurare un’auto costa in media più di 593 euro. Prato risulta anche l’unica provincia italiana che registra una stabilità dei premi assicurativi Rc auto, che segnano un -0,1% annuo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rc auto, Toscana tra le regioni più care d’Italia. Prato seconda solo a Napoli

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rc auto, il premio medio sale a 432 euro, sale del +3,5. Si paga di più in Toscana, Lazio e Campania; Rc auto, prezzo medio sale a 432 euro nel quarto trimestre 2025. Premio medio più alto in Toscana, Lazio e Campania; Rc auto, prezzo medio sale a 432 euro nel quarto trimestre 2025. Roma tra gli incrementi più elevati: +6,1%; RC Auto: i prezzi salgono a 432 euro, ma la corsa dei rincari inizia a frenare.

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