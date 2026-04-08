Caro carburanti in un giorno balzo di 5 centesimi del diesel | la Sicilia tra le regioni più care

Nella giornata odierna, il prezzo del diesel ha registrato un incremento di 5 centesimi al litro, rendendo la Sicilia una delle regioni con i costi più elevati per il carburante. Le associazioni dei consumatori segnalano un aumento significativo rispetto alle altre zone del paese, evidenziando come questa regione si trovi tra le più colpite dall'impennata dei prezzi. La variazione si è verificata in un giorno e riguarda principalmente il gasolio.

La Sicilia è una delle regioni in cui l'aumento dei prezzi del gasolio è più consistente: lo affermano le associazioni dei consumatori. Il rialzo giornaliero più alto dei prezzi per il gasolio è nell'Isola, dove un pieno di 50 litri costa 2 euro e 45 centesimi in più di ieri, secondo l'Unione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroI dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti.

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