In un'intervista a Tgcom24, Roberto Vignola, vicedirettore di Cesvi, ha affermato che la povertà assoluta sta contribuendo ad un aumento dei fenomeni di violenza, con un minore su sette che si trova in condizioni di grave deprivazione economica. Ha sottolineato come il malessere giovanile sia in crescita da diversi anni, legando direttamente le difficoltà finanziarie a problematiche sociali e comportamentali tra i giovani.

Da anni stiamo assistendo a un crescente malessere giovanile. "Uno dei problemi è il tema della povertà assoluta che riguarda un minore su sette", spiega Roberto Vignola, vicedirettore Cesvi, a Tgcom24. Questa situazione di "deprivazione alimentare, di deprivazione delle opportunità educative" e di disagio anche "dal punto di vista abitativo" fa sì che le famiglie vivano un "carico emotivo pesante". E così, "alcuni episodi di vita quotidiana, come perdere il lavoro o la precarietà, spesso fanno sì che si accelerino fenomeni di violenza". Mancano insomma riferimenti, luoghi di aggregazione e servizi sociali dedicati alle famiglie. Per questo motivo Cesvi, organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985, ha come obiettivo rivitalizzare la comunità con il programma "Casa del Sorriso", operativo a Bari, Milano, Napoli e Siracusa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roberto Vignola (Cesvi) a Tgcom24: "La povertà assoluta accelera i fenomeni di violenza"

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