Infanzia Cesvi | solitudine e povertà relazionale alimentano il maltrattamento

Un bambino su quattro in Italia vive in condizioni di povertà relazionale, secondo i dati di Cesvi. La solitudine e la mancanza di supporto familiare aumentano il rischio di maltrattamenti. La fondazione sottolinea che le situazioni di isolamento favoriscono comportamenti violenti e trascuratezza. I dati evidenziano un legame diretto tra povertà emotiva e maltrattamenti sui minori. Nessuna indagine specifica su singoli casi o persone.

Nei contesti dove la povertà relazionale è più accentuata, bambine e bambini sono maggiormente esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. La mancanza di adulti, comunità e spazi sicuri può avere conseguenze negative sul benessere dei minorenni. Lo rivela l’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia della Fondazione umanitaria Cesvi. L’indagine, che analizza i fattori di rischio e la capacità delle regioni di prevenire e contrastare il maltrattamento all’infanzia, mostra una netta frattura tra nord e sud Italia: i dati più rassicuranti sono stati registrati nella parte settentrionale del Paese, mentre permangono criticità più acute nel Meridione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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