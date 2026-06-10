Rangnick tra Austria e Milan | Pröll è ottimista sul rinnovo

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rangnick è tornato a essere al centro delle notizie tra Austria e Milan, con il dirigente che sta negoziando un rinnovo di contratto. La proposta di rinnovo della Federcalcio include alcuni dettagli che sono ancora in fase di discussione. Nel frattempo, l’ottimismo di un rappresentante della federazione riguarda la possibilità che l’accordo venga raggiunto a breve. La decisione avrà probabilmente un impatto sulla gestione tecnica della nazionale austriaca.

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Quali dettagli contiene la proposta di rinnovo della Federcalcio? Come influirà la decisione di Rangnick sulla gestione tecnica austriaca? Quando arriverà la risposta definitiva del tecnico sul suo futuro? Perché il legame tra Pröll e Rangnick è così solido??? In Breve Josef Pröll ha presentato i dettagli del rinnovo alla Federcalcio austriaca. Risposta definitiva di Rangnick attesa entro pochi giorni o prossime settimane. Dialogo costante tra Pröll e il tecnico garantisce solidit . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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