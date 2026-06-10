Rangnick al Milan si complica? Pröll Pres ÖFB | Sono molto ottimista che scelga l’Austria

Da pianetamilan.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ralf Rangnick, proposto come direttore tecnico per il Milan, chiede autonomia totale nel suo ruolo, senza interferenze da parte di Ibrahimovi?. Il presidente dell'ÖFB, l'associazione nazionale di calcio austriaca, si dice ottimista sulla possibilità che Rangnick scelga di lavorare in Austria. La trattativa tra Rangnick e il club italiano si complica, mentre il tecnico insiste sulla necessità di libertà decisionale.

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Entra nel vivo il duello internazionale per il futuro di Ralf Rangnick. Nei giorni scorsi, il fondatore e managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha offerto ufficialmente al manager tedesco la poltrona di direttore tecnico del club rossonero. La mossa, caldeggiata fortemente da Massimo Calvelli (responsabile dell'area sportiva all'interno di RedBird), punta a importare a Milano il vincente "modello Red Bull" che Rangnick ha creato e sviluppato a Salisburgo e Lipsia. L'idea di ricostruire dalle fondamenta una società storica come il Milan stuzzica profondamente il tecnico classe 1958. Tuttavia, per porre la firma sul contratto, Rangnick esige garanzie assolute e pieni poteri decisionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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