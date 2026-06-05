Il Milan continua a muoversi per ridisegnare la propria dirigenza in vista della prossima stagione, e il nome di Ralf Rangnick resta uno di quelli più caldi sul tavolo rossonero di Cardinale e Ibrahimovic. L'idea di affidare al tedesco il ruolo di direttore tecnico stuzzica molto, ma il Milan deve fare i conti con la Federazione Austriaca, decisa a non mollare il proprio CT. "Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione" "Non è assolutamente un tema. Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente Sepp Pröll ha ribadito più volte quale sia la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rebus Rangnick-Milan, Pröll: “Spetta a lui prendere una decisione”

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