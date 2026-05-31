Rangnick deciderà sul futuro in settimana, con una risposta attesa entro sette giorni. A Vienna, durante la conferenza stampa prima della partita con la Tunisia, il tecnico ha evitato di confermare o smentire eventuali cambiamenti. La questione riguarda anche un possibile ritorno al Milan, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore o giorni.

I pensieri si nascondono dietro gli occhiali da professore. Ralf Rangnick in questi giorni ha scelto un sano catenaccio diplomatico: nelle dichiarazioni, è prudentissimo. Comprensibile, visto il momento. E allora, è il caso di distinguere tra parole e sentimenti. A parole, RR non ha dato indizi sui contatti con il Milan: “Non confermerò né smentirò – ha detto nella conferenza stampa di vigilia dell’amichevole con la Tunisia -. Il mio interlocutore ora è solo la federazione austriaca, non c’è altro da dire”. I giornalisti, nella sala stampa del centro federale, hanno annuito: loro pensano che Rangnick resterà. Il clima, per questo, nella Coverciano viennese era rilassato, con gli amici di Alaba in visita e la presentazione della canzone che accompagnerà la nazionale negli Stati Uniti (molto rock, un po' trash, ma con un suo perché). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rangnick-Milan, si decide. Nuovo appuntamento in settimana, in 7 giorni la risposta all'Austria

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