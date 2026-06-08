Quale futuro per gli stadi San Nicola e Della Vittoria? Cessione a privati o ristrutturazioni per evitare degrado

Nell'incontro in sala consiliare a Bari si è discusso del futuro degli stadi San Nicola e Della Vittoria. Le opzioni principali sono la cessione a privati o interventi di ristrutturazione per prevenire il degrado. La discussione è stata promossa dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico.

Quale futuro per gli stadi San Nicola e Della Vittoria? È stato questo il tema dibattuto nell'incontro tenutosi stamane in sala consiliare a Bari, organizzato dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, Giuseppe Carrieri. Sono intervenuti all'appuntamento il sindaco Vito Leccese e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abruzzo Goal! Montesilvano in Eccellenza, futuro Chieti FC: ricorso al CONI e trattativa Pistilli

Notizie e thread social correlati

L'Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi. Ondata di solidarietà: “Ma quale degrado?”L’Osteria Sottovento ha presentato una richiesta di sospensione della multa ricevuta per aver esposto adesivi sulla propria vetrina.

Offerte ho Mobile aprile 2026: quale scegliere (e quale evitare)Le offerte di ho Mobile per aprile 2026 sono tra le più competitive sul mercato, con tariffe che partono da 4,95 euro al mese per 100 GB di traffico...

Argomenti più discussi: Cosa succede al Bari? Tra il silenzio dei De Laurentiis e lo scontro per il San Nicola, il futuro è un rebus; San Nicola, il Comune riprende lo stadio e chiede 300.000 euro per i concerti; Stadio San Nicola, scaduta la concessione: il Comune non la proroga. Il Bari pagherà 300mila euro per organizzare i concerti; San Nicola, niente proroghe dal Comune: per i concerti di giugno e luglio la SSC Bari paga 300mila euro.

Al San Nicola non si va oltre lo 0-0. Per la permanenza in Serie B sarà fondamentale il ritorno, in programma il 22 maggio al Druso di Bolzano, in cui il Südtirol dovrà difendere i 2 risultati su 3 a disposizione in virtù del miglior posizionamento nella regular sea x.com