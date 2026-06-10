Raffaele Paganini nuovo Direttore Artistico dell’Art Village di Roma e Torino

Da superguidatv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaele Paganini è stato nominato nuovo Direttore Artistico dell’Art Village di Roma e Torino. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambio di leadership per i due centri culturali. Paganini sostituisce il precedente responsabile e assumerà la guida delle attività artistiche e delle programmazioni future. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui progetti o le modalità di gestione.

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Si apre un nuovo capitolo nella storia culturale dell’Art Village di Roma e Torino. Il Presidente Fabrizio Di Fiore ha annunciato con orgoglio la nomina di Raffaele Paganini a Direttore Artistico della struttura, da anni punto di riferimento nella formazione, nella produzione e nella diffusione delle arti performative. La sua direzione artistica guiderà una nuova stagione dedicata alla danza, al teatro, alla musica e alla valorizzazione delle nuove generazioni di artisti. L’obiettivo è costruire un percorso capace di unire formazione, produzione, spettacolo e crescita professionale, offrendo nuove opportunità a studenti, performer e giovani talenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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