Napoli Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon

A Napoli, Pierpaolo Sepe è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Trianon, succedendo a Marisa Laurito. La decisione è stata annunciata ufficialmente, confermando la sua nomina per guidare le attività artistiche del teatro. La scelta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell’incarico.

Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Trianon, è lui il nome scelto per il post Marisa Laurito. Il Trianon di Napoli, luogo simbolo della scena teatrale partenopea, ha dunque il suo nuovo direttore. Per il ruolo sono arrivate 89 domandee. Chi è Nato a Napoli nel 1967 Pierpaolo Sepe inizia la sua attività teatrale nel 1991 firmando oltre sessante regie. Nel 1997 inizia la collaborazione con il Teatro Nuovo di Napoli mettendo in scena numerose opere. Vanta esperienze anche alla Biennale di Venezia, oltre alla partecipazione al Napoli Teatro Festival, sul teatro di Sarah Kane mette in scena Crave. Nel 2005 vince il premio Flaiano come miglior regista teatrale, mentre nel 2012 vince il Premio Nazionale della Critica come miglior spettacolo con Le cinque rose di Jennifer.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Notizie correlate Teatri, Trianon Viviani: prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artistico Presentato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. La nomina: Gianluca Liberali è il nuovo direttore artistico del Teatro Cesare Caporali di PanicaleLa giunta comunale di Panicale ha nominato il nuovo direttore artistico del teatro Cesare Caporali.