Rafa Marin torna al Napoli dopo un periodo di assenza. Il difensore spagnolo è pronto a reinserirsi nel progetto tecnico della squadra. La società ha deciso di puntare su di lui come rinforzo interno. Marin ha già avuto esperienze con il club e si prepara a contribuire alla rosa in vista della prossima stagione. La sua presenza è considerata un elemento di supporto alla difesa.

Rafa Marin riparte dal Napoli. Il difensore spagnolo è pronto a rientrare nel progetto azzurro e può essere considerato un rinforzo interno per la prossima stagione. Il suo futuro sembrava aperto a più scenari. Il Villarreal avrebbe gradito trattenerlo e proseguire il percorso iniziato in Spagna. Una soluzione che avrebbe garantito al giocatore continuità e un ambiente già conosciuto. Alla fine, però, la scelta è stata diversa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafa Marin ha deciso di tornare a Napoli per provare a conquistare spazio e rilanciare la propria avventura in maglia azzurra. Un passaggio decisivo è arrivato a fine aprile. In quel periodo Giovanni Manna ha comunicato agli agenti del difensore la volontà del Napoli di puntare ancora su di lui. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rafa Marin, ritorno deciso: sarà un rinforzo interno

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