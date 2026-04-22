Il difensore spagnolo Rafa Marin potrebbe tornare a vestire la maglia del Napoli. La società sta considerando questa possibilità, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La trattativa riguarda un eventuale ritorno del giocatore che aveva già avuto un’esperienza con il club. La situazione resta in fase di valutazione e non ci sono annunci ufficiali in merito.

Possibile un ritorno in azzurro per il difensore spagnolo Rafa Marin. Il calciatore del Villareal può diventare un rinforzo per la retroguardia partenopea in vista della prossima stagione. “Una stagione dunque nel complesso positiva, a livello collettivo – con il Villarreal 3° in classifica in Liga – ma soprattutto personale, durante la quale i suoi sviluppi sono stati seguiti da vicino anche dal Napoli. Come detto, gli spagnoli hanno prelevato il centrale dalla Campania raggiungendo un accordo sulla base di un prestito oneroso (oltre il milione di euro) e un’opzione per il riscatto fissata a poco più di 12 milioni. All’Estadio de la Ceramica sono molto soddisfatti delle sue prestazioni, ma la sua permanenza nel club può essere messa in discussione dagli imminenti cambi interni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli valuta il ritorno in azzurro di Rafa Marin

Notizie correlate

Rafa Marin ha convinto il Villarreal, ma non è escluso il ritorno a NapoliRafa Marin sta trovando continuità al Villarreal, cosa che gli era mancata nella sua unica stagione al Napoli; per il centrale spagnolo, però, non è...

Leggi anche: Napoli, come sta procedendo la stagione di Rafa Marin: il Villarreal può riscattarlo per 15 milioni

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, 5 attaccanti nel mirino come vice-Hojlund: la lista - CalcioNapoli24 | CN24; Calciomercato Napoli: azzurri vigili su Pinamonti come vice Hojlund. Da chiarire le posizioni di Lukaku e Lucca | ESCLUSIVA - CalcioNapoli24 | CN24; Atta nel mirino del Napoli: osservatori azzurri l'hanno seguito da vicino! La valutazione dell'Udinese e l'intreccio di mercato con Lucca - CalcioNapoli24 | CN24; Fabbroni: De Bruyne operazione marketing. Ecco dove giocherà Lukaku il prossimo anno - CalcioNapoli24 | CN24.

Rafa Marin ha convinto il Villarreal, ma non è escluso il ritorno a NapoliRafa Marin sta trovando continuità al Villarreal, ma non è escluso un ritorno in Italia e una possibile reintegrazione nella rosa del Napoli. ilnapolista.it

Mercato Napoli, clamoroso scenario! Il suo futuro è ancora tutto da decifrare per Rafa Marin: il ritorno estivo è sul tavoloMercato Napoli, clamoroso scenario! Il suo futuro è ancora tutto da decifrare per Rafa Marin: il ritorno estivo è sul tavolo ... calcionews24.com

Il #Napoli sta valutando il rientro di Rafa Marin. Che ne pensate - facebook.com facebook

Napoli, ipotesi ritorno per Rafa Marin: l’intreccio col Villarreal x.com