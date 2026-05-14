Il mercato del Napoli si muove con decisione, concentrandosi in particolare sulla difesa. La società ha deciso di non procedere con l’opzione di acquisto del difensore del Villareal, valutata 12 milioni di euro. Nel frattempo, Rafa Marín, difensore centrale, torna a disposizione dopo aver trascorso del tempo in prestito. La società sta valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto difensivo e completare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Il mercato del Napoli entra nel vivo e la retroguardia è indubbiamente uno dei reparti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza. Tra i nomi al centro delle riflessioni per il nuovo ciclo tecnico c’è un giocatore di proprietà che sta brillando in Spagna e che potrebbe trasformarsi nel primo vero rinforzo per la prossima stagione: Rafa Marín. Rafa Marín tra Villarreal e Napoli: lo scenario e la clausola. Il futuro del centrale spagnolo classe 2002 rappresenta uno dei temi più caldi in casa azzurra. Dopo una stagione di alto livello in prestito al Villarreal, le quotazioni del difensore sono in netta ascesa. Come rivelato dall’esperto di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ritorno Rafa Marín, il Napoli ha deciso: da superare l’opzione da 12 milioni del Villareal

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