I Carabinieri della Tenenza di Quarto hanno scoperto un call center dedicato alle truffe telefoniche in un appartamento di via Crocillo. Durante l’operazione sono stati arrestati quattro persone. Una donna anziana è stata raggirata e ha perso 18mila euro. La polizia ha sequestrato apparecchiature elettroniche e documenti riconducibili alle attività illecite.

Una vera e propria centrale delle truffe telefoniche è stata scoperta dai Carabinieri della Tenenza di Quarto all'interno di un appartamento in via Crocillo. Quattro uomini sono stati arrestati con l'accusa di concorso in frode informatica dopo un blitz che ha consentito di interrompere diverse truffe in corso e di documentare un raggiro appena consumato ai danni di un'anziana residente a Roma. "Clicchi sul link che le ho mandato e segua le indicazioni", "Sono il maresciallo della caserma". Erano queste alcune delle frasi pronunciate dagli indagati durante le telefonate alle vittime. I quattro utilizzavano un accento settentrionale forzato ma credibile per conquistare la fiducia degli interlocutori e convincerli a seguire istruzioni finalizzate a sottrarre denaro o dati sensibili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quarto, scoperto call center delle truffe: quattro arresti, raggirata un’anziana per 18mila euro

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Quarto, scoperto call center per le truffe telefoniche: 4 arresti

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