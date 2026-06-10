A Quarto è stato smantellato un call center coinvolto in truffe telefoniche. Quattro persone sono state arrestate durante un'operazione della polizia. Sono stati sequestrati cellulari, computer e più di cento SIM utilizzate per raggiri ai danni di anziani. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività illecita che operava attraverso il centro. Non sono stati forniti dettagli sui tempi dell’operazione o sulla provenienza delle indagini.

Smantellato a Quarto un call center delle truffe telefoniche. Quattro arresti, sequestrati cellulari, computer e oltre cento SIM utilizzate per raggiri ai danni di anziani. Una centrale operativa dedicata alle truffe telefoniche, organizzata come un vero call center e specializzata nel colpire soprattutto persone anziane. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Tenenza di Quarto nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di quattro uomini. L’intervento è scattato in un appartamento di via Crocillo, dove i militari avevano individuato un’attività sospetta legata a frodi informatiche e raggiri telefonici. Per sorprendere gli occupanti dell’abitazione, i carabinieri hanno deciso di interrompere l’energia elettrica dell’appartamento, staccando il contatore. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Quarto, scoperta centrale delle truffe telefoniche: 4 arresti

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