Truffe online dall’Albania | come funzionava la rete dei call center che ha sottratto 50 milioni di euro agli italiani

Una vasta rete di call center in Albania, coinvolta in una truffa online che ha sottratto circa 50 milioni di euro a cittadini italiani, è stata smantellata dalle autorità locali. Le indagini hanno portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di numerosi dispositivi utilizzati per gestire le attività illecite. La truffa si basava su tecniche di inganno attraverso chiamate e messaggi fraudolenti rivolti a persone in Italia.

Una rete criminale dedita a una truffa online su larga scala è stata smantellata in Albania: tra le vittime anche cittadini italiani. L’operazione, durata oltre due anni, ha portato all’arresto di dieci persone, alla perquisizione di diverse sedi e al sequestro di quasi 900mila euro in contanti. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Il network, che gestiva diversi call center a Tirana, in Albania, avrebbe causato ingenti danni economici, per un totale di almeno 50 milioni di euro. I call center erano allestiti e organizzati in modo professionale, riproducendo strutture aziendali legittime con una chiara divisione dei ruoli e una gestione gerarchica.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Truffe online dall’Albania: come funzionava la rete dei call center che ha sottratto 50 milioni di euro agli italiani Notizie correlate Leggi anche: La protesta dei lavoratori nei call center 2Talk: "Pagati 6,50 euro lordi all'ora, si applichi il contratto nazionale" Crotone: 200mila euro bloccati, smontata rete di truffe onlineQuattro immobili e due autovetture sono stati bloccati dalle autorità a Crotone per un valore che si aggira intorno ai 200. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tirana, smantellati i call center delle truffe online: oltre 50 milioni di danni; Smantellate le reti di frodi crypto e hack su Roblox: 276 arresti in tutto il mondo -. Nuove truffe online con l’AI: dalle voci clonate agli sms impeccabili, come difendersiDalla cura meticolosa dei testi alla manipolazione dei suoni, ecco come l’evoluzione tecnologica ha fornito ai malintenzionati strumenti inediti per rendere credibile ogni comunicazione, ogni immagine ... iodonna.it Truffe online sui social in forte aumento tra finti investimenti, acquisti ingannevoli e pericolose romance scamTruffe sui social 2025: perdite record e piattaforme più colpite Nel 2025 le truffe sui social media hanno raggiunto livelli record, causando perdite ... assodigitale.it Truffe online, il nuovo fronte è nelle chat private Le truffe online non stanno solo aumentando: stanno cambiando forma. Secondo il Consumer Security and Financial Crime Report FY25 di Revolut, i criminali si muovono sempre più spesso su social network e facebook Maxi ondata di truffe online e furti d’identità nel Cagliaritano: anziani nel mirino, scattano le denunce x.com