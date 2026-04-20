Per anni, camminare 10.000 passi al giorno è stato considerato un obiettivo ideale per mantenersi in forma. Tuttavia, uno studio recente suggerisce che questa cifra potrebbe non essere sufficiente per tutti, evidenziando come la reale attività fisica quotidiana possa essere diversa da persona a persona. La ricerca analizza infatti quanto si cammina effettivamente e quale impatto abbia questa attività sulla salute, puntando l’attenzione su dati più precisi e personalizzati.

Camminare 10.000 passi: il mito che sta cambiando. Per anni è stato il punto di riferimento universale: 10.000 passi al giorno per stare bene. Un numero entrato nella cultura del benessere, ripetuto ovunque, dai medici alle app fitness. Ma oggi qualcosa cambia. Una nuova ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine ribalta la prospettiva: non conta solo quanti passi fai, ma come li fai. E soprattutto, per quanto tempo cammini senza fermarti. Non è il numero, ma la durata: cosa dice lo studio. Lo studio ha analizzato quasi 34.000 persone nel Regno Unito, tutte con un livello di attività fisica considerato basso, sotto gli 8.000 passi al giorno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Camminare per 10.000 passi non basta: lo studio che cambia tutto, conta quanto cammini davvero

Ho fatto 10.000 Passi al giorno per 30 Giorni

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Addio ai 10.000 passi: la scienza rivela che bastano 15 minuti di camminata (ma senza sosta). I consigli dell’allenatore dei vip: Meglio 30 minuti di allenamento intenso ...La nuova ricerca scientifica rivela: non conta la quantità totale di passi ma la continuità del movimento per benefici cardiovascolari ... ilfattoquotidiano.it

Camminare 10mila passi al giorno per stare bene? Per la scienza è un falso mito: ecco quanti minuti servono davveroCamminare fa bene. Lo dice la scienza. Ma non è importante solo quanto si cammina: conta anche come. E, soprattutto, il numero dei passi non è l’unico fattore determinante. leggo.it

Camminare ogni giorno è uno dei gesti più semplici ed efficaci per prendersi cura della propria salute. Se vuoi saperne di più e scoprire come farlo insieme ad altri, ti aspettiamo: Lunedì 21 aprile Ore 21 Travo - Sala Consiliare di Piazza Trento Durante l facebook

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