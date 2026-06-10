Il 10 giugno 2026 si è diffusa la notizia che nel 1994 Patrizia Caselli lasciò la Rai e il mondo dello spettacolo per seguire il segretario socialista Bettino Craxi ad Hammamet, in Tunisia. Caselli si trasferì in quella fase all’estero e rimase al fianco di Craxi per un certo periodo. In seguito, ha dichiarato di averlo seguito e supportato durante il suo esilio.

Roma, 10 giugno 2026 – Dopo il 1994, Patrizia Caselli scelse una svolta radicale, allontanandosi progressivamente dal mondo dello spettacolo e lasciando la Rai per seguire il segretario socialista Bettino Craxi ad Hammamet, in Tunisia. Una decisione che segnò profondamente la sua vita pubblica e privata. "Gli sono rimasta accanto sempre'', aveva raccontato ricordando i giorni più difficili dello scandalo Mani Pulite. Il legame con l'ex presidente del Consiglio durò nove anni, fino alla morte di lui nel 2000. Ad Hammamet, però, c'era anche la moglie Anna: "I ruoli erano molto chiari, nessuno negava che io esistessi, c'era il massimo rispetto. Non ho mai chiesto l'esclusiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando Patrizia Caselli lasciò la tv per seguire Craxi ad Hammamet. “Gli sono rimasta accanto sempre”

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Addio a Patrizia Caselli, l'attrice è morta a 66 anni: aveva un tumore

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