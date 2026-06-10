Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante, è morta all’età di 66 anni. La notizia è stata comunicata tramite il suo profilo Facebook. Caselli aveva lasciato la televisione per seguire l’ex leader politico in Tunisia. La sua carriera comprende ruoli in teatro, cinema e programmi televisivi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante. La notizia è stata data attraverso il suo profilo Facebook. Nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, aveva iniziato la sua carriera lavorando con Nanni Loy. Si era poi affermata nelle televisioni private lombarde - Antennatre e Telealtomilanese - come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione. La scelta di seguire Bettino Craxi ad Hammamet Si era cimentata anche nella musica e nel teatro. Dopo il 1994 lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente fino alla morte del leader socialista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Patrizia Caselli: attrice e conduttrice lasciò la televisione per seguire Craxi ad Hammamet

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Morta Patrizia Caselli, l'attrice e conduttrice aveva 66 anni || Ultimi istanti prima della morte

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