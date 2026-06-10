È morta Patrizia Caselli addio alla conduttrice che mollò tutto per seguire Craxi in Tunisia | la carriera in Tv il tumore e l’adozione

Patrizia Caselli, conduttrice e attrice nata a Milano nel 1960, è morta a 66 anni per complicazioni cardiache al Policlinico di Milano. È nota per aver lasciato la televisione per seguire un politico in Tunisia. La sua carriera includeva ruoli in televisione e un’esperienza di adozione. È stata anche affetta da tumore durante la sua vita.

È morta ieri al Policlinico di Milano Patrizia Incerti Caselli, attrice e conduttrice televisiva nata nel capoluogo lombardo il 13 maggio 1960 e scomparsa a 66 anni per complicazioni cardiache. Lo comunica la famiglia all’Ansa. Nel 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di un carcinoma polmonare al terzo stadio. Chi era Patrizia Caselli: carriera in Rai e nelle tv private. Tra gli anni Ottanta e Novanta era diventata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, lavorando sia in Rai che nelle emittenti private. Aveva preso parte a programmi come Bella d’estate, La rete, Detto tra noi e Se fosse., affiancando in carriera personalità come Walter Chiari e Luciano Rispoli. 🔗 Leggi su Open.online

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Addio a Patrizia Caselli, l'attrice è morta a 66 anni: aveva un tumore

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È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024, è deceduta per complicazioni c x.com

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