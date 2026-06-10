Quando la cultura unisce il territorio | successo a Pagani per la presentazione del libro di Alfonso Vaccaro
A Pagani, la presentazione del libro di Alfonso Vaccaro ha attirato un pubblico numeroso e interessato. L’evento si è svolto in un ambiente scolastico, dove l’autore ha spiegato come sia nato il suo libro, partendo dall’esperienza fatta tra i banchi di scuola. La sala era piena di studenti, insegnanti e appassionati, tutti pronti ad ascoltare e condividere il momento dedicato alla cultura e alla scrittura.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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A Firenze la presentazione del libro “La cultura per pensare il futuro”A Firenze è prevista per il 6 maggio alle 17 la presentazione del libro “La cultura per pensare il futuro”, scritto da Andrea Mulas.
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