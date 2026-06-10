Quando la cultura unisce il territorio | successo a Pagani per la presentazione del libro di Alfonso Vaccaro

Notizia in breve

A Pagani, la presentazione del libro di Alfonso Vaccaro ha attirato un pubblico numeroso e interessato. L’evento si è svolto in un ambiente scolastico, dove l’autore ha spiegato come sia nato il suo libro, partendo dall’esperienza fatta tra i banchi di scuola. La sala era piena di studenti, insegnanti e appassionati, tutti pronti ad ascoltare e condividere il momento dedicato alla cultura e alla scrittura.