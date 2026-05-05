A Firenze la presentazione del libro La cultura per pensare il futuro

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze è prevista per il 6 maggio alle 17 la presentazione del libro “La cultura per pensare il futuro”, scritto da Andrea Mulas. L’evento si terrà in una sede cittadina e vedrà la partecipazione dell’autore, che illustrerà i contenuti dell’opera. La presentazione si inserisce nel programma culturale della città e coinvolge un pubblico interessato ai temi legati alla cultura e al suo ruolo nel futuro.

Firenze, 5 maggio 2026 - Il 6 maggio con inizio alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro di Andrea Mulas dal titolo “La cultura per pensare il futuro. L'associazione delle istituzioni di cultura italiane (1992-2025)”, organizzato da Regione Toscana e Associazione delle istituzioni di cultura italiane. L'appuntamento è a Palazzo Strozzi Sacrati e interverrà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra i presenti prenderanno la parola anche la presidente Aici Flavia Nardelli, il presidente onorario Aici e presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, il vice presidente dell'Accademia dei Georgofili Silvio Orlandini, la presidente dell'Istituto Gramsci Toscano Vittoria Franco.🔗 Leggi su Lanazione.it

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