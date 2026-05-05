A Firenze la presentazione del libro La cultura per pensare il futuro

A Firenze è prevista per il 6 maggio alle 17 la presentazione del libro “La cultura per pensare il futuro”, scritto da Andrea Mulas. L’evento si terrà in una sede cittadina e vedrà la partecipazione dell’autore, che illustrerà i contenuti dell’opera. La presentazione si inserisce nel programma culturale della città e coinvolge un pubblico interessato ai temi legati alla cultura e al suo ruolo nel futuro.

Firenze, 5 maggio 2026 - Il 6 maggio con inizio alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro di Andrea Mulas dal titolo “La cultura per pensare il futuro. L'associazione delle istituzioni di cultura italiane (1992-2025)”, organizzato da Regione Toscana e Associazione delle istituzioni di cultura italiane. L'appuntamento è a Palazzo Strozzi Sacrati e interverrà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra i presenti prenderanno la parola anche la presidente Aici Flavia Nardelli, il presidente onorario Aici e presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, il vice presidente dell'Accademia dei Georgofili Silvio Orlandini, la presidente dell'Istituto Gramsci Toscano Vittoria Franco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la presentazione del libro “La cultura per pensare il futuro” Notizie correlate Leggi anche: “Nessun ritorno”: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri "Il reduce": da Spazio Cultura la presentazione del libro di Federico AnselminiVenerdì 6 marzo, alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Federico Anselmini autore del libro “Il reduce”: un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Firenze la presentazione dell’opera dedicata a Don Milani; Prima presentazione a Firenze del cofanetto Don Milani; Vincitori e vinti, a Firenze la presentazione del libro di Daniele Masala e Anna Maria Nicoletti; A Firenze la presentazione del libro di Lorenzo Emmi tra scienza, opinione e visioni sul futuro. A Firenze la presentazione del libro La cultura per pensare il futuroFirenze, 5 maggio 2026 - Il 6 maggio con inizio alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro di Andrea Mulas dal titolo La cultura per pensare il futuro. L'associazione delle istituzioni di cultura ... lanazione.it Il 9 maggio a Firenze torna Città della curaNuovo appuntamento per il festival gratuito promosso da Tocca a Noi Aps che mette al centro il tema della cura come pratica sociale, politica e collettiva ... lanazione.it Firenze: la pittrice pistoiese espone in occasione della collettiva "Colori Diversi 2026" - facebook.com facebook Corriere dello Sport: "Lontano da Firenze Kean ha continuato l'allenamento individuale in vista del rientro" x.com