La storia non finisce qui | a Spazio cultura la presentazione del libro di Vito La Marca

Sabato 28 marzo alle ore 11, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Vito La Marca “La storia non finisce qui. Giuseppe Caldara 'u tabbaccaru”, un romanzo storico, pubblicato da L'Arca di Noè, che si ispira a eventi realmente accaduti il 27 e il 28 gennaio 1850, quando a Palermo si consumò l’epilogo più drammatico dei moti rivoluzionari siciliani. Ma la storia affonda le sue radici più lontano, per comprenderla occorre risalire al gennaio del 1848, quando il popolo siciliano, primo in Europa, insorse reclamando libertà e autonomia dopo il tradimento del re Ferdinando I, che aveva decretato la cancellazione del Regno di Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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"Il primo brigante": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Vito Lo ScrudatoVenerdì 23 gennaio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Vito Lo Scrudato “Il primo brigante.

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