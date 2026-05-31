All'Africa CEO Forum 2026 a Kigali, tenutosi il 14 e 15 maggio, si è parlato di crescita e di “scala” come elementi chiave. Il titolo dell’evento, “Scale or Fail”, evidenzia l’importanza di espandersi per evitare il fallimento. L’Italia può giocare un ruolo importante in questo scenario, sottolinea l’ambasciatore Lobasso. Nei due giorni, il termine “scala” è stato più volte ripetuto rispetto a “crescita”, indicando un focus sulla necessità di espansione e sviluppo.

A Kigali, per due giorni, la parola più ripetuta non è stata solo “crescita”. È stata “scala”. L’ Africa CEO Forum 2026, riunito il 14 e 15 maggio nella capitale ruandese, ha scelto un titolo netto, quasi ultimativo: “ Scale or Fail ”. Crescere in scala o restare intrappolati nella frammentazione. Costruire campioni continentali o continuare a dipendere da progetti isolati. Attrarre capitali pazienti o subire la volatilità di una finanza globale sempre più selettiva. Dentro questa narrativa, la questione climatica nei suoi aspetti legati all’internazionalizzazione delle imprese italiane è entrata come vincolo, come opportunità e come criterio di selezione degli investimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Italia può giocare una partita importante “con” l’Africa. Parla l’amb. Lobasso

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LITALIA PUÒ FARE RISCORSO E RIGIOCARE ENTRO 5 GIORNI LA PARTITA CONTRO LA BOSNIA!

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