Influenza aviaria primo caso umano in Italia | chi è l’uomo ricoverato e perché l’Oms parla di potenziale impatto elevato

Nei giorni scorsi è stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un essere umano in Italia. L’uomo, di cui si conosce poco, è stato ricoverato in ospedale e si trova sotto osservazione. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che questa situazione potrebbe avere un impatto elevato sulla salute pubblica. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione tra la popolazione e gli esperti del settore.

Nei giorni scorsi la notizia dell’identificazione del primo caso umano di influenza aviaria nel nostro Paese ha scosso l’opinione pubblica. L’Oms in queste ore ha ricostruito l’intera vicenda, sottolineando il “potenziale elevato impatto sulla salute pubblica”. Il caso si è verificato in Lombardia. Il Ministero della Sanità ha fatto sapere che si trattava di “una persona fragile con malattie concomitanti, attualmente ricoverata, proveniente da un Paese extraeuropeo dove ha contratto l’infezione”. – Notizie.com Il 21...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Influenza aviaria, primo caso umano in Italia: chi è l’uomo ricoverato e perché l’Oms parla di “potenziale impatto elevato” Leggi anche: Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa | Centro referenza aviaria: "Non c'è stata diffusione uomo-uomo" Influenza aviaria in Brianza primo caso umano: Cause E Sintomi!Scoperto in Lombardia il primo contagio umano di aviaria H9N2 in Europa paziente isolato a Monza cresce l’attenzione sanitaria Il primo caso umano di...