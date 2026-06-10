La Russia ha ripristinato le vecchie basi militari sul confine finlandese, secondo quanto riferito. La Svezia ha dichiarato di percepire questa mossa come una grave minaccia. La Russia sta rafforzando le proprie forze lungo i confini con Finlandia e paesi baltici, aumentando la presenza militare nella regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri di truppe o armi coinvolti. La situazione ha generato preoccupazioni tra le nazioni vicine e alleanze militari della regione.

La Russia sta rafforzando il proprio dispositivo militare lungo il fianco nordico e baltico della Nato. Non c’è una prova pubblica che Mosca abbia deciso un attacco contro un Paese dell’Alleanza, né esiste una data indicata per un’eventuale offensiva. Ma il segnale che arriva da Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Baltici e Polonia è sempre più netto: il tempo per prepararsi non è infinito. A riaccendere l’allarme è una lunga inchiesta giornalistica della tv pubblica danese DR, realizzata insieme alla svedese SVT, alla norvegese NRK e al media estone Delfi. Il lavoro, intitolato “Krigsplan Europa”, ricostruisce il riassetto militare russo lungo il confine settentrionale dell’Europa, dall’Artico al Baltico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Ilmessaggero.it - «Putin ripristina le vecchie basi sul confine finlandese». La Svezia (in allarme) parla di grave minaccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gaza, basi militari e chilometri di barriera: la linea gialla è ormai un confineIsraele ha iniziato a rafforzare le proprie posizioni lungo il confine con Gaza, installando basi militari e estendendo barriere lungo vari...

L’ultima tentazione di Putin: occupare un’isola della Svezia per allontanare la Nato da TrumpSecondo fonti militari, la Russia ha dichiarato che potrebbe occupare un’isola nel Mar Baltico in qualsiasi momento, come prova della capacità di...

Russia/ Putin è morto! Mistero sule foto vecchie… Putin?foto vecchie, giallo, male, mistero, morto, mosca, presidente russo, putin, russia, Valdimir Putin Mosca, in Russia – Vladimir Putin dov’è? E’ morto. Mistero. Giallo in Russia sul presidente russo ... affaritaliani.it

Putin è morto! Mostrano vecchie foto. Russia, Putinfoto vecchie, giallo, male, mistero, morto, mosca, presidente russo, putin, russia, Valdimir Putin Mosca, Russia – Vladimir Putin dov’è? E’ morto. Mistero. Giallo in Russia sul presidente russo Russia ... affaritaliani.it