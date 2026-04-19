Secondo fonti militari, la Russia ha dichiarato che potrebbe occupare un’isola nel Mar Baltico in qualsiasi momento, come prova della capacità di mettere alla prova la reazione della NATO. Questa possibilità viene avanzata nel contesto di tensioni crescenti tra Mosca e gli alleati occidentali. La mossa sarebbe finalizzata a verificare la solidità delle difese del blocco atlantico e la sua capacità di rispondere a eventuali azioni militari.

La Russia di Putin può occupare un’isola nel Mar Baltico “in qualsiasi momento” al fine di testare l’integrità della Nato. Questo l’avvertimento affidato al Times dal generale Michael Claesson, capo di Stato maggiore della difesa della Svezia, spiegando che il suo Paese si sta preparando a tale eventualità. Si tratterebbe di una tattica di Putin per tentare di esporre le divisioni nell’alleanza Nat, in un momento in cui il presidente Usa Donald Trump minaccia regolarmente di abbandonare i partner europei. “Credo sia importante sottolineare che dobbiamo stare all’erta e che dobbiamo scoraggiare la Russia da questo tipo di avventura attraverso la nostra presenza in aree interessanti nel Nord e naturalmente nel Mar Baltico”, ha detto il generale svedese in un’intervista al Times pubblicata mercoledì.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima tentazione di Putin: occupare un’isola della Svezia per allontanare la Nato da Trump

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