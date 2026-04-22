Israele ha iniziato a rafforzare le proprie posizioni lungo il confine con Gaza, installando basi militari e estendendo barriere lungo vari chilometri. La linea gialla, che segna il confine tra le due aree, si sta consolidando come un limite definito. Le operazioni sul terreno indicano una strategia di consolidamento e di controllo della frontiera, con lavori che coinvolgono strutture e recinzioni lungo tutta la zona.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Con un significativo cambiamento sul campo, Israele ha iniziato a trasformare quella che è nota come la «linea gialla» all’interno di Gaza in una barriera militare permanente, dopo che in precedenza era stata definita una zona cuscinetto temporanea. Secondo rapporti sul campo e dichiarazioni ufficiali, sono in corso iniziative volte a trasformare questa linea in una zona di separazione fissa, suscitando preoccupazioni riguardo ai cambiamenti geografici e di sicurezza a lungo termine nell’enclave. Le attività israeliane comprendono l’istituzione di decine di postazioni militari, sia difensive che offensive, oltre alla costruzione di una barriera terrestre che si estende per diversi chilometri.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gaza, basi militari e chilometri di barriera: la linea gialla è ormai un confine

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