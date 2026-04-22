Un nuovo allarme riguarda il kratom, una sostanza derivata da una pianta con proprietà psicoattive. Secondo recenti studi, circa una persona su sedici che ne fa uso finisce in terapia intensiva. Il composto, se assunto in dosi elevate, può causare effetti analoghi a quelli degli oppioidi, suscitando preoccupazioni tra gli esperti e le autorità sanitarie.

E' un composto derivato da una pianta con proprietà psicoattive. Se assunto ad alte dosi può produrre effetti simili a quelli degli oppioidi. Si chiama Kratom la nuova droga che minaccia la salute di sempre più persone negli Usa. Il suo utilizzo è esploso, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Addiction, che rileva una crescita fino a 65 volte in poco più di un decennio dei casi arrivati all'attenzione dei centri antiveleni statunitensi. Un incremento che viene definito a ragione "vertiginoso", sia nelle segnalazioni di esposizione al Kratom che nel numero di consumatori che hanno riportato gravi conseguenze mediche. Nel dettaglio, lo studio rileva che i casi di esposizione al Kratom segnalati ai centri antiveleni americani sono aumentati da 19 nel 2010 a 1.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kratom, "1 su 16 finisce in terapia intensiva": nuovo drammatico allarme

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