Lite in piazza finisce nel sangue | 59enne colpito alla testa è in terapia intensiva

Una discussione scoppiata improvvisamente in una piazza si è conclusa con un uomo di 59 anni colpito alla testa da un calcio. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente e identificare eventuali responsabili.

Una lite divampata all'improvviso e un uomo colpito alla testa con un calcio: ricoverato in ospedale è in pericolo di vita. Un'aggressione brutale che è avvenuta a Cerveteri, consumata al termine di un litigio.Lite finita nel sangue a CerveteriSecondo quanto appreso, i fatti sono accaduti a marzo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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