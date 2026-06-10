PULIZIE GENERALI A MEDIASET | I TALK PORTANO VOTI SOLO A MELONI E VANNACCI!

Da bubinoblog 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ultime indiscrezioni indicano che le trasmissioni di approfondimento e i telegiornali trasmettono un orientamento che favorisce i candidati di destra alle prossime elezioni. In particolare, i programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sarebbero più favorevoli ai leader di questa coalizione rispetto a quelli di Forza Italia. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un’influenza politica evidente nelle scelte editoriali di questi canali.

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Rivoluzione informativa a Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni. Non è un mistero che i tg e i talk di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 portino votino alla Destra e non a Forza Italia. Dopo il tramonto politico e poi la morte del fondatore Silvio Berlusconi, l’informazione di Cologno Monzese ha tirato la volata prima alla Lega di Matteo Salvini, poi a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. E ora al dirompente terzo incomodo, la scheggia impazzita del generale Vannacci e del suo Futuro Nazionale che ogni settimana annuncia nuovi ingressi in arrivo dai parlamentari del Governo. E così, secondo un reportage di Dagospia, Pier Silvio e Marina Berlusconi sarebbero stufi di questo trend, oltre che dei toni urlati di molti programmi che poco si addicono alla loro idea di politica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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