Durante le elezioni comunali del 2026 a Ceglie Messapica, Rocco Casalino ha ottenuto solo 246 preferenze. La sua candidatura contro la candidata di centrodestra non è andata a buon fine, e non è stato eletto. Casalino, ex portavoce di un ex presidente del Consiglio, ha visto il suo nome scendere tra le preferenze degli elettori del suo paese natale, senza riuscire a conquistare un seggio.

Rocco Casalino non è stato eletto consigliere comunale a Ceglie Messapica. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha raccolto 246 voti, che non sono bastati nella sfida a Giorgia Meloni, che da anni trascorre le vacanze estive nella cittadina del Brindisino. Nonostante il risultato, Casalino ha parlato di “risultato straordinario” in una città “amministrata dal centrodestra da 16 anni”. Chi ha vinto le elezioni a Ceglie Messapica Angelo Palmisano, candidato del centrodestra, è stato rieletto sindaco di Ceglie Messapica con il 67,16% dei voti (6.734 in tutto) contro il 32,84% (3.293) della sfidante, Agata Scarafilo, supportata da Pd e M5S. Per quanti voti non è stato eletto Rocco Casalino Rocco Casalino si è candidato con la lista M5S – Uniti si cambia, che ha ottenuto il 10,67% a fronte di 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Comunali 2026, flop Rocco Casalino a Ceglie Messapica: solo 246 voti nella sfida a Meloni, non eletto

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