In un podcast condotto da Fedez, un generale ha dichiarato che se la leader di un partito non lo supporterà, intende candidarsi autonomamente. Il leader di un altro partito ha commentato che questa mossa potrebbe portare alla vittoria. Si parla di un possibile scontro tra le due figure politiche, con un ex segretario di partito che si mostra ottimista riguardo agli effetti di questa strategia.

A quanto pare il trappolone ordito da Matteo Renzi per fare cadere Giorgia Meloni sta funzionando alla grande. Il leader di Italia viva ieri è andato in onda su Pulp Podcast, il format di Fedez e Davide Marra, insieme al leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci. Due ore di battute e attacchi, anche duri, su diversi temi: guerra, immigrazione, sicurezza. Venerdì aveva già punzecchiato l’ex generale sulla sua eNews: «Se Vannacci crede in quello che dice, deve rompere con Meloni». È l’asso nella manica che serve alla sinistra per tornare in partita. Sulla sicurezza, Renzi apre il discorso dicendo: «Io gioco all’attacco, non sono in difesa»....🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci: «O la Meloni mi segue o corro da solo». E Renzi gongola

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. @paolomieli: "Renzi è irrefrenabile, è sempre in tv sottolinea il Fatto. Ieri con Vannacci da Fedez, tra i due c'è una simpatia. Poi Renzi, a teatro, interpreterà il ruolo di Barak Obama con Paola Severino a fare Michelle Obama" x.com