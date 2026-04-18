Videosorveglianza dalla Regione quasi un milione di euro per i piccoli Comuni

La Regione ha stanziato quasi un milione di euro per la videosorveglianza nei piccoli Comuni. Per il 2026, la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 984.000 euro destinato a sostenere interventi di sicurezza. Questa misura fa parte di un progetto più ampio volto a potenziare i sistemi di videosorveglianza nelle aree più piccole e meno popolate della regione.

La Regione prosegue nel progetto dedicato alla videosorveglianza. Per il 2026 la Giunta regionale ha infatti stanziato 984.291 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) per finanziare interventi di potenziamento della videosorveglianza nei comuni compresi tra i 3.000 e i 7.000 abitanti.I.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Più videosorveglianza per contrastare la criminalità: a Latina 500mila euro dalla RegioneLo stanziamento nell’ambito degli interventi annunciati dopo gli attentati esplosivi dei mesi corsi in città. Trincee drenanti e rinforzi, quasi un milione dalla Regione per fermare le frane in Alta ValmarecchiaI cantieri apriranno nel mese di aprile e saranno seguiti dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile Un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terni, dal Viminale quasi 30 mila euro per le pattuglie anti-droga davanti alle scuole; Anci, sfida sicurezza: più vigili e telecamere; Furto all’interno di un bar di Torre Vado: bottino da quasi 3mila euro; Senigallia: quasi 200 videocamere di sorveglianza tra centro e frazioni. Dalla Regione Liguria un milione per sistemi di videosorveglianza nei piccoli comuniDalla Regione Liguria un milione per sistemi di videosorveglianza nei piccoli comuni ... msn.com Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i ComuniFinanziamenti per nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti: domande entro il 30 aprile 2026, ma potranno partecipare solo gli enti con progetti già approvati e immediatamente cantiera ... cosenzachannel.it VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA A FOGGIA, incontro organizzato dal Comune per accedere ai finanziamenti - facebook.com facebook