Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, intende assumere un ruolo più diretto nelle decisioni di gestione del club. Tra le priorità c’è il rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di rendere Pulisic un elemento chiave. Tuttavia, il rinnovo del contratto dell’attaccante statunitense resta ancora in fase di definizione, senza un accordo formale. La strategia di Cardinale mira a modificare l’approccio gestionale e sportivo del club.

La nuova era della gestione di Gerry Cardinale alla guida del Milan si apre con l’intenzione, da parte del proprietario americano, di essere decisamente più presente e influente nelle scelte strategiche per plasmare il club secondo le proprie idee. Al centro di questa visione societaria, il manager di RedBird ha deciso di porre come uomo simbolo del progetto il suo connazionale Christian Pulisic. L’indiscrezione, lanciata da La Gazzetta dello Sport, evidenzia però come questa investitura debba fare i conti con un nodo contrattuale di non facile risoluzione, legato a un prolungamento attualmente in una fase di stallo. Il progetto di trasformare il calciatore statunitense nel volto incontrastato del club rossonero richiede necessariamente il superamento di alcuni passaggi formali complessi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il piano di Cardinale per il Milan del futuro: Pulisic uomo simbolo, ma il rinnovo è un rebus

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Milan Flash - Cardinale pronto a ribaltare tutto

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