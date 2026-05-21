Milan chi può restare e chi può partire | Pavlovic certezza Leao e Pulisic

Dopo una stagione caratterizzata da variazioni di rendimento, il Milan si prepara a valutare il proprio futuro. Tra i nomi in discussione ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra, mentre altri sono considerati elementi fissi. La trasmissione televisiva ha approfondito le possibili scelte di mercato, analizzando le posizioni dei singoli e le potenziali mosse della società rossonera. La sessione si concentra sui giocatori che potrebbero essere confermati e su quelli che potrebbero invece essere ceduti nel prossimo mercato.

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