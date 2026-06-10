Il Ministero dell'Interno ha deciso di vietare ai tifosi di Juventus e Torino di assistere alle partite in trasferta per le prime dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. La misura segue le violenze avvenute durante il derby tra le due squadre. La decisione riguarda esclusivamente i sostenitori delle due società e si applica alle trasferte di campionato. La disposizione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità.

Il Ministero dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Torino e Juventus per le prime dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Il provvedimento, adottato in seguito alle violenze degli ultras nel derby del 24 maggio scorso, prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi in cui le due squadre giocheranno in trasferta e il contestuale divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle regioni coinvolte: il Piemonte per i sostenitori granata, Piemonte e Lombardia per quelli bianconeri. I tifosi della Juventus non potranno seguire la squadra a Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Lecce e Genoa, mentre quelli del Torino salteranno le trasferte di Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Pugno duro del Viminale sugli ultras di Juve e Torino: la stangata dopo le violenze nel derby

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