Prima del derby di Torino, si sono verificati scontri tra ultras sugli spalti e un tifoso juventino è stato ferito alla testa. La contestazione tra gruppi di tifosi si è svolta in modo violento, con alcuni coinvolti in risse. Non sono stati segnalati altri feriti o arresti. La partita si svolgerà come previsto, nonostante le tensioni.

Domenica di forte tensione a Torino prima del derby tra Juventus e Torino, segnato da scontri tra gruppi ultras e dal ferimento di un tifoso bianconero. Un uomo di 45 anni è stato soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero e trasportato in codice rosso all’ ospedale Mauriziano, per poi essere trasferito al Cto a causa di un trauma cranico riportato durante i disordini avvenuti vicino allo stadio. Secondo quanto emerso, il tifoso ferito sarebbe juventino. Le sue condizioni hanno inizialmente destato preoccupazione, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vit a. Restano invece ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto: sono in corso accertamenti per capire che cosa lo abbia colpito alla testa durante gli scontri tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri prima del derby di Torino, tifoso juventino ferito alla testa. Contestazione degli ultras bianconeri sugli spalti

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A Torino, scontri prima del derby con la Juve: le tifoserie delle due squadre entrano in contatto

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