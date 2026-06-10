Il Viminale ha deciso il divieto di trasferta per i tifosi di Torino e Juventus per le prossime dieci giornate di campionato, fino al 3 novembre, a causa degli scontri avvenuti durante il derby. La misura riguarda tutte le partite in trasferta delle due squadre e si applica anche alle manifestazioni sportive correlate. La decisione è stata comunicata in seguito agli episodi di violenza verificatisi nel corso dell'incontro.

Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizione del Ministero dell’Interno, dopo le violenze degli ultras al derby del 24 maggio scorso. Scontri in cui era rimasto ferito Leonardo Basoccu, che ha lasciato ieri l’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato dal 24 maggio dopo il grave trauma cranico riportato. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Divieto di trasferta per 10 giornate per i tifosi di Juve e Torino: la decisione del Viminale dopo gli scontri nel derby

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Scontri a Torino tra tifosi del Toro e della Juventus a poche ore dal calcio d'inizio del derby

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