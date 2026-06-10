Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato con maggioranza un disegno di legge che aggiorna la normativa sull’uso delle acque superficiali e sotterranee. La nuova legge modifica le disposizioni della precedente legge regionale del 2025, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra tutela delle risorse idriche e supporto all’agricoltura. La legge riguarda specificamente i pozzi e la gestione delle acque, rendendo più efficace il quadro normativo regionale.

Di seguito il comunicato: Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Puglia il disegno di legge che aggiorna e rende più efficace la normativa regionale sull’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee intervenendo sulle disposizioni già introdotte dalla legge regionale 72025. Un provvedimento frutto del lavoro approfondito svolto dalla V Commissione consiliare permanente, presieduta da Loredana Capone, che ha consentito di migliorare il testo normativo attraverso un’attenta attività di ascolto, confronto e mediazione con le associazioni di categoria, gli operatori del settore e gli uffici competenti. “Con questa legge – ha detto Capone – abbiamo raggiunto un equilibrio importante tra la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche e le esigenze delle imprese agricole pugliesi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: pozzi, approvata la nuova legge regionale Pd: “Equilibrio tra tutela dell’acqua e sostegno all’agricoltura”

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