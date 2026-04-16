Agricoltura via libera alla legge regionale per il sostegno ai comparti produttivi | Risorse concrete per le imprese

La Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge regionale dedicata al sostegno dei settori agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura. La legge prevede un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con le prime risorse già disponibili a partire da quest’anno. La misura mira a fornire supporto finanziario alle imprese operanti in questi comparti.

La Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette in campo oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con le prime risorse già attive da quest’anno.La norma, approvata oggi in Assemblea.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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