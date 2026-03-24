Approvata la legge regionale sull' agricoltura sociale e stanziati 5,2 milioni di euro per il comparto

Il consiglio regionale ha approvato una legge dedicata all'agricoltura sociale e ha stanziato 5,2 milioni di euro in tre anni per il settore. La manovra di bilancio riguarda specificamente questa area e il testo della legge è stato adottato recentemente. La decisione riguarda il finanziamento e la regolamentazione delle attività agricole sociali nella regione.

Il vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il via libera ai provvedimenti da parte dell'assise regionale Il consiglio regionale ha approvato la legge sull'agricoltura sociale e una manovra in bilancio da 5,2 milioni di euro per il comparto, spalmati in 3 anni. A farlo sapere il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore Emanuele Imprudente. La legge sull’agricoltura sociale promuove l'integrazione tra politiche agricole e socio-sanitarie, valorizzando le fattorie sociali in termini di inclusione lavorativa e servizi alla persona. Tra le novità principali figurano l’istituzione dell’elenco regionale delle fattorie sociali, la definizione di criteri per le attività e la creazione dell’osservatorio regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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