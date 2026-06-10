La regione Puglia ha stanziato 25 milioni di euro per interventi nei pronto soccorso regionali. Sono previsti lavori di ristrutturazione e aggiornamenti delle strutture, oltre all’introduzione di tecnologie digitali per il monitoraggio dei pazienti. La riforma mira a ridurre i tempi di attesa e migliorare la gestione delle emergenze. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di attesa o sui sistemi digitali che verranno adottati.

? Punti chiave? In Breve La Puglia investe oltre 25 milioni di euro per rinnovare i pronto soccorso di tutta la regione. La Giunta regionale ha stanziato 25.405.928 euro per potenziare la rete di emergenza-urgenza, con interventi che toccheranno sia le grandi strutture pubbliche che gli enti ecclesiastici convenzionati. Il piano mira a trasformare l’accoglienza e l’accessibilità dei reparti, puntando su innovazione tecnologica e nuovi modelli assistenziali in città come Bari, Foggia, Lecce e Brindisi. Le risorse, che provengono dai fondi europei Fesr Fse+ Azione 8.5 e dai fondi Fsc previsti dall’accordo di coesione, serviranno a garantire maggiore comfort ai pazienti e strumenti moderni per il monitoraggio dei parametri vitali tramite telemedicina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 25 milioni per rivoluzionare i pronto soccorso regionali

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